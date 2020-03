Alicia Keys stelt de release van haar nieuwe album en wereldtournee uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zangeres wil de volksgezondheid en veiligheid vooropstellen, schrijft ze vrijdag op Instagram.

Het album Alicia zou oorspronkelijk op 20 maart uitkomen, maar werd eerder al uitgesteld naar 15 mei. De nieuwe releasedatum is vooralsnog onbekend.

Alicia Dean, zoals de zangeres echt heet, zou op 31 maart aan een wereldtournee beginnen. Deze concerten gaan voorlopig niet door, meldt de artiest. Het is nog onduidelijk of haar optreden op het Rotterdamse North Sea Jazz Festival op 12 juli kan doorgaan.

Deans autobiografie More Myself zou oorspronkelijk uitkomen bij de start van de tournee. De zangeres laat weten dat het boek wel vanaf 31 maart te verkrijgen is.

"Bedankt voor jullie liefde en steun", schrijft de zangeres. "Ik laat zo snel mogelijk weten wat de nieuwe data worden. Blijf positief, blijf krachtig."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.