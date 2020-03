Zangeres Duffy heeft vanwege de situatie rondom het coronavirus voor het eerst in tien jaar een muzieknummer naar buiten gebracht. Ze heeft Something Beautiful zonder medeweten van haar platenmaatschappij gedeeld met BBC Radio2-dj Jo Whiley, meldt de zangeres donderdag op Instagram.

In het Instagrambericht citeert de zangeres de e-mail die ze stuurde aan Whiley. Ze vertelt hierin dat ze niet van plan is om Something Beautiful (te horen vanaf ongeveer 1 uur en 56 minuten) uit te brengen maar met het nummer de mensen een hart onder de riem te willen steken, nu de situatie rond het coronavirus de wereld in de greep houdt.

"De mensen bij mijn platenmaatschappij zullen niet boos zijn", aldus de vertolkster van de hit Mercy uit 2008, wiens volledige naam Aimee Anne Duffy is. "Het zijn geweldige mensen."

In februari maakte de 35-jarige Welshe zangeres na een lange mediastilte bekend dagenlang te zijn vastgehouden, verkracht en gedrogeerd. In haar Instagrambericht kondigt Duffy hierover net als een maand eerder een interview aan. Omdat het de zangeres moeite kost om over het onderwerp te praten, zal dat schriftelijk plaatsvinden.

