De single Rode Wijn van Kraantje Pappie en Maan is de uitkomst van de klik die beide artiesten voelden tijdens ontmoetingen in de muziekwereld. Waar Maan de rapper tijdens de opnames inspireerde met haar zangkunsten, gaf Kraantje Pappie de zangeres met het nummer levenslessen mee, vertellen ze aan NU.nl.

De rapper antwoordde in januari 2019 op de vraag met wie hij zou willen samenwerken meteen "Maan". "Zij en ik kwamen elkaar vaker tegen op festivals en we konden goed met elkaar overweg", aldus Kraantje Pappie over de aanleiding voor de muzikale samenwerking. "Nu is ze al langer een grote speler in de muziekwereld maar toen maakte ze net de switch van 'meisje van The Voice' naar gevestigde artiest."

"Ik vond haar heel verfrissend en ze kan zo ongelooflijk goed zingen. Dat merkte ik ook in de studio toen we Rode Wijn opnamen."

'Zangtraining heeft zich uitbetaald'

"Zo zelfverzekerd als ik ben met rap wilde ik ook als zanger zijn. Ik heb veel getraind op mijn zangkunsten en vooral moeten durven om te zingen. Het heeft zich uitbetaald, als je mijn zang op Sigaret vergelijkt met Rode Wijn."

"De strekking van Rode Wijn is dat sommige dingen een tijdje in het vat moeten zitten voordat je hun schoonheid kunt waarderen", vertelt Kraantje Pappie over de single van hem en Maan. "Zo ben ik al heel lang samen met mijn vriendin maar we hebben ook een relatiebreak gehad."

"Als je me, toen het net uit was, had gevraagd hoe ik over ons tweeën dacht had ik geantwoord dat het niet goed voelde. Maar toen we weer samen waren kwam ik erachter dat de break nodig was om onze relatie nog meer te waarderen."

Kraantje Pappie gaf levensles aan Maan

Waar de 33-jarige Kraantje Pappie voor Rode Wijn putte uit eigen ervaringen gold dat niet voor de 23-jarige Maan. "Heel eerlijk gezegd is het nummer meer gebaseerd op Kraans leven dan dat van mij", aldus de zangeres. "Rode Wijn was een levensles van hem naar mij, die ik nog beter begreep toen het nummer al was opgenomen en over vijf jaar wellicht nog wel beter."

"Het was voor mij een zoektocht om erachter te komen wat voor muziek ik wilde maken" geeft Maan als een voorbeeld van wat tijd nodig heeft gehad in haar leven. "Dat is de reden dat het vier jaar duurde voor ik mijn eerste album uitbracht. Onverstaanbaar bevat heel veel muzieksoorten, waar ik eerst dacht dat er een rode draad in moest zitten qua stijl."

"Uiteindelijk kwam ik erachter dat mijn rode draad mijn stem is. Dat besef had tijd nodig. De rijping waar we over zingen in Rode Wijn, is er een die de tijd moet gaan uitwijzen."

Rode Wijn van Kraantje Pappie en Maan komt uit op 20 maart om middernacht. De bijbehorende videoclip verschijnt op 23 maart.