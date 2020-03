Nick Cave heeft zijn Europese en Britse tournee uitgesteld. De 63-jarige zanger zegt teleurgesteld te zijn, maar vindt het de beste beslissing in de strijd tegen het coronavirus. Dat meldt hij donderdag in een persbericht.

Cave zegt dat hij en zijn management er op dit moment alles aan doen om alternatieve data voor de uitgestelde concerten te vinden. Gekochte kaarten blijven gewoon geldig.

Nick Cave & The Bad Seeds zouden de tournee op 19 april aftrappen in Portugal. Op 29 april stond een uitverkocht concert van de band gepland in de Ziggo Dome in Amsterdam.

In het najaar is Cave van plan om Noord-Amerika aan te doen. Of ook die concerten komen te vervallen, is nog niet bekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.