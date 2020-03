De Dolly Dots staan in het najaar 34 keer in theaters in heel Nederland. Angela Groothuizen laat aan NU.nl weten dat de voorstellingen intiem, maar geen therapeutische sessies moeten worden.

"Dat hoor ik inderdaad iets te veel als popmuzikanten een intieme theatervoorstelling geven", zegt Groothuizen. "Mensen moeten niet denken dat ze ellenlange verhalen van ons te horen krijgen."

"Maar we hebben best wat hysterische dingen meegemaakt, waarvan je nu denkt: mensen deden gewoon maar wat met ons. Iemand had bijvoorbeeld bedacht dat het leuk zou zijn als we tijdens een concert op schommels aan de nok van De Kuip zouden gaan zitten. Nou, daar hingen we dan. Ongezekerd op 20 meter hoogte op door goedwillende amateurs gemaakte schommels."

"Dat was het engste dat we hebben meegemaakt, en we hebben heel wat dingen meegemaakt. Iedereen heeft daar hoogtevrees aan overgehouden.We gaan alle anekdotes naast elkaar leggen en dan kijken we welke daarvan de voorstelling halen."

'Mijn leven lag in de handen van iemand anders'

"O, die schommels", herinnert ook Esther Oosterbeek zich. "Dat was vreselijk. Voor mijn gevoel lag mijn leven in de handen van de degene die beneden het touw vasthield."

"Maar de voorstelling moet inderdaad niet te zwaar worden. Het is ook wel een kunst, hè? Als je het spannend wilt houden, mag je het niet te lang maken. Mensen komen in eerste instantie toch voor de muziek en pas daarna voor het verhaal erachter. Het is wel veel intiemer. Een Ziggo Dome is natuurlijk hartstikke leuk, maar je kan daar niet brengen wat wij nu willen. Als je in zo'n zaal een anekdote wilt vertellen, dan luistert niemand."

In het najaar van 2019 werd het plan gesmeed om een Dolly Dots-reünie in theaters op te zetten, legt Groothuizen uit. "Ik hoorde vanuit de theaters al een jaar of twee de wens dat ik eens een keer iets met de Dolly Dots zou opzetten. Op een gegeven moment kwam er ook budget vrij en dachten we: het is misschien wel tijd. Dus toen gingen we bij elkaar zitten. Iedereen moest zich natuurlijk wel even losrukken van zijn alledaagse bezigheden, maar wij hebben het altijd gezellig."

'Het moet stampen'

Volgens Groothuizen heeft ieder groepslid een eigen taak. "Ik schrijf de brainstorms uit, maar iedereen geeft daar invulling aan. De een bekommert zich om de podiumverdeling, de ander heeft een idee over hoe we eruit moeten zien en weer iemand anders werkt aan het toneelbeeld. Het is een teamprestatie."

De Nederlandse componist Sven Figee zal een band samenstellen om de Dolly Dots op het podium te ondersteunen. "Je moet een echte band hebben, geen broodmuzikanten. Het moet stampen. Je zult de liedjes herkennen, maar de arrangementen mogen wel veranderd worden", aldus Groothuizen.

De Dolly Dots staan vanaf 8 oktober in de theaters. Er staan in totaal 34 voorstellingen gepland.