Davina Michelle gaat in Rotterdam Ahoy een aantal concerten geven zonder publiek. In samenwerking met radiozender 538 geeft de zangeres vier akoestische optredens voor een lege zaal.

Michelle en radio 538 willen met de concerten Nederlanders extra energie geven en een hart onder de riem steken in tijden van het coronavirus.

"Nadat onze shows in de AFAS gecanceld werden, zijn we meteen gaan denken hoe we uit deze situatie toch een klein sprankje positiviteit kunnen halen. We hebben gezocht naar een manier om met andere artiesten zo veilig en verantwoord mogelijk muziek te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Want als jullie niet naar ons kunnen komen, komen wij wel naar jullie", aldus de zangeres.

Aan de concertreeks met de naam 17 miljoen mensen werken ook artiesten als Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria mee.

Vanaf aanstaande vrijdag is 17 miljoen mensen vier vrijdagen achtereen te volgen via TV 538, Radio 538, KIJK.nl en JUKE.