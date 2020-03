Edsilia Rombley, die in mei het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zou presenteren, heeft begrip voor het uitstellen van de liedjeswedstrijd vanwege het coronavirus. De zangeres hoopte eerst dat het Songfestival met behulp van satellietverbindingen toch kon doorgaan, maar kwam later tot het inzicht dat er zonder publiek geen feestelijke stemming is, vertelt ze woensdag in gesprek met NU.nl.

"Ik vind het natuurlijk ontzettend jammer dat het Songfestival niet doorgaat en überhaupt bizar en onwerkelijk wat er nu in de wereld gebeurt met het coronavirus", aldus Rombley. "Maar het is een logisch besluit, met al die landen die op slot gingen."

"Ik dacht eerst nog aan de mogelijkheid om iets te doen met satellietverbindingen, maar ben later van gedachte veranderd", vertelt Rombley, die in 1998 en 2007 zelf deelnam aan de liedjeswedstrijd. "Het Songfestival is een groot feest. Het hoort met publiek te zijn. Zonder hen kun je dit niet met plezier doen."

Rombley kan zich nu meer richten op projecten waar ze door haar volle Songfestival-agenda eerder weinig tijd voor had. "Mijn hele agenda was tot mei geblokt voor het Songfestival. Nu heb ik meer tijd om me te richten op mijn nieuwe album."