Katy Perry is door de rechter in hoger beroep in het gelijk gesteld over vermeend plagiaat in het nummer Dark Horse, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De zangeres hoeft daardoor niet ruim 2,5 miljoen euro te betalen aan de christelijke rapper Flame.

In augustus veroordeelde een rechter Perry tot de betaling van dat geldbedrag. Haar hit Dark Horse toonde volgens de jury te veel overeenkomsten met Joyful Noise, een nummer van Flame.

Een andere rechter draaide het vonnis in hoger beroep echter terug. Volgens haar ontbraken "concrete en objectieve criteria" om de gelijkenis tussen de twee muzieknummers aan te tonen.

De zaak rond het mogelijke plagiaat van Perry loopt sinds 2014. Het is niet bekend of Flame zich bij de nieuwe uitspraak neerlegt.