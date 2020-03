The Rolling Stones annuleren hun No Filter tournee. De vijftien geplande concerten in Noord-Amerika zouden beginnen op 8 mei maar de band heeft ze uitgesteld vanwege het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus.

"Het spijt ons voor onze fans maar de gezondheid van iedereen heeft prioriteit", aldus de bandleden van de The Rolling Stones over het besluit. "We komen hier samen doorheen en zien jullie snel."

Het is niet bekend wanneer de concerten worden ingehaald. Fans die een kaartje hebben voor een van de concerten moeten hun toegangsbewijs bewaren.

Er stonden nog geen optredens van The Rolling Stones gepland in Europa. in augustus moest de band een optreden in Florida vervroegen vanwege orkaan Dorian.