De jongere broer van zelfmoordterrorist Salman Abedi, die zich op 22 mei 2017 opblies bij een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande in Manchester, is dinsdag schuldig verklaard aan de moord op 22 personen. Zijn straf volgt op een later moment.

Hasham Abedi heeft geholpen bij het opzetten van de terroristische actie, zo oordeelt de rechter. Hij zou onder meer de explosieven hebben geregeld én getest die zijn broer tijdens de uitverkochte show in Manchester, met enkele tienduizenden toeschouwers, ter ontploffing bracht.

Grande kwam er zelf met de schrik vanaf. Honderden concertgangers raakten gewond door scherven van de bommen. Het overgrote deel van hen is getraumatiseerd, aldus de Britse rechtbank. Hasham wordt ook voor één poging tot moord veroordeeld.

Volgens een hooggeplaatste officier binnen het Britse antiterrorismeteam zou Hasham Abedi zijn "verziekte ideologie en moorden" voortzetten als hij de kans zou krijgen. Gedurende het proces zou Hasham geen berouw hebben getoond, aldus politieofficier Simon Barraclough in gesprek met The Guardian.

Vlak na de aanslag werd Hasham door Libische autoriteiten gearresteerd. Hij zou in Libië zijn achtergebleven toen zijn oudere broer naar Manchester vertrok om de terroristische aanslag uit te voeren. Bij de huiszoeking werden onderdelen van bommen gevonden, maar volgens Hasham waren hij en zijn broer een batterij aan het repareren.