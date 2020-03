John Legend geeft dinsdag een concert vanuit zijn huis. De zanger is vanaf 22.00 uur (Nederlandse tijd) te zien via zijn Instagram-kanaal en zal ook verzoeknummers spelen, meldt hij via Twitter.

Legend liet zich inspireren door Coldplay-zanger Chris Martin, die maandag al een gestreamd thuisconcert gaf.

"Ik treed waarschijnlijk op zonder broek aan", grapt Legend over de aankleding van zijn Instagram-optreden. De zanger stelt zijn vrouw Chrissy Teigen voor om van het concert een "jurkenfeestje" te maken.

Veel artiesten vinden manieren om hun publiek op alternatieve manieren te bereiken, nu door de situatie rondom het coronavirus bijna alle optredens zijn geannuleerd.

Zo publiceert cabaretier Paul Haenen zijn voorstellingen op YouTube en gaf bluesrockband DeWolff zaterdag een concert dat niet toegankelijk voor publiek was, maar wel gelivestreamd werd.