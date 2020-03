Akwasi lanceert maandag de video bij zijn nieuwste nummer Na Wo Se Deng. De zanger gaat hiermee terug naar zijn Ghanese roots.

Akwasi Owusu Ansah, zoals de zanger echt heet, brengt aan het einde van de maand zijn album Sankofa uit.

Na Wo Se Deng betekent 'wat zeg je' en het nummer is onderdeel van Akwasi's nieuwe album. In de bijbehorende clip gaat de 38-jarige rapper terug naar zijn Ghanese roots. Het nummer is de opvolger van Akwasi's nummer Extase.

Akwasi produceerde het nummer onder andere met zijn collega Hayzee, waarmee hij het rapduo Zwart Licht vormt.