Er vindt dit jaar geen 538 Koningsdag plaats in Breda. De radiozender laat weten het niet verantwoord te vinden het feest door te laten gaan met oog op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Op het jaarlijkse evenement in Breda op 27 april komen zo'n 40.000 bezoekers af. "De gezondheid van onze bezoekers, eventmedewerkers, artiesten en collega's staat voorop", aldus directeur Menno de Boer.

"Zeker nu de landelijke viering van Koningsdag met de koninklijke familie in Maastricht ook is afgelast, hebben we op basis van alle huidige omstandigheden besloten om 538 Koningsdag te cancelen. Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing genomen, we hadden heel graag met tienduizenden mensen het feestgevierd, maar willen nu onze verantwoordelijkheid nemen en stellen het welzijn van iedereen voorop."

Op het festival stonden optredens gepland van onder anderen Anne-Marie, Snollebollekes, Lucas & Steve, Chef'Special, Kraantje Pappie en Davina Michelle.