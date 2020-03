Dropkick Murphys geven voor het eerst in jaren geen liveconcert in Boston rondom St. Patrick's Day, een Ierse nationale feestdag. De Amerikaanse punkband zal in plaats daarvan een show uitzenden via een livestream.

"Voor het eerst in 24 jaar spelen we niet tijdens het St. Patrick's Day-weekend", laat de band weten op hun website. "De huidige situatie is de enige reden waarom we dit hebben besloten."

Daarom kwam de band, die bekendstaat om het mengen van punkrock met Ierse volksmuziek, op het idee om op St. Patrick's Day zelf (dinsdag 17 maart) een show te geven. Omdat er wegens de huidige coronamaatregelen geen publiek aanwezig mag zijn, is besloten om de show via een livestream aan het publiek te laten zien.

Ook mensen die geen kaarten hebben gekocht voor hun show in Boston, kunnen meekijken. Het concert is voor iedereen te bekijken, meldt de band.

Hun show is om 19.00 uur plaatselijke tijd (00.00 uur in Nederland, red.) te volgen via YouTube, Instagram en Facebook Live.

Dropkick Murphys, die begin februari nog in de Amsterdamse Ziggo Dome stonden, geven sinds 24 jaar een concert in hun thuisstad Boston gedurende het weekend voor of tijdens St. Patrick's Day. In de staat zijn tot dusver ruim 160 mensen positief getest op het coronavirus.

