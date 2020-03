DeWolff heeft een oproep gedaan aan Nederlandse radiostations om voorlopig alleen muziek van eigen bodem te draaien om artiesten te steunen die financieel worden getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Het bericht dat de band maandag op Facebook schrijft, krijgt direct gevolg van andere artiesten.

"Wat nou als radiozenders als NPO Radio 2 en 3FM een duit in het zakje doen en alle Nederlandse bands wier shows zijn gecanceld door deze donkere tijd helpen door voorlopig alléén maar Nederlandse muziek te draaien?", schrijft de band op het sociale medium.

"Er zijn zo veel goede Nederlandse bands die nu allemaal zonder shows en inkomsten zitten", benadrukken ze in de hoop dat zenders de bands steunen door ze meer te draaien zolang de crisis aanhoudt.

The Kik reageert meteen enthousiast op het voorstel van DeWolff. "Goed idee van DeWolff", schrijft de band op Facebook.

DeWolff was onlangs genoodzaakt om een deel van hun geplande tour uit te stellen. Wel gaven ze zaterdag een concert in Maastricht, dat niet door publiek werd bijgewoond, maar wel via een livestream te volgen was. De band meldde later dat er 48.000 mensen hadden gekeken en dat ze 3.500 euro aan donaties hadden opgehaald.