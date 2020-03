Eurovision in Concert kan door de nieuwe maatregelen van het kabinet met betrekking tot de coronacrisis niet doorgaan. Voor het evenement, dat gepland stond op 4 april, zou een groot deel van de deelnemers van het Songfestival al naar Nederland komen.

"Namens de regering is het evenementenverbod verlengd tot 6 april. Op dit moment bekijken we alle mogelijke opties rondom Eurovision in Concert. Zodra er meer informatie is, zullen we dit natuurlijk zo snel mogelijk melden", meldt de organisatie op hun website.

Hoeveel concerten en andere publieksevenementen er nog meer niet door kunnen gaan is op dit moment niet duidelijk. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) was voor deze nieuwe maatregel werd genomen al in kaart aan het brengen om welke aantallen het zou gaan.

Onder het VVEM vallen onder meer Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.