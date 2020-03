De Amerikaanse componist Charles Wuorinen, voornamelijk bekend van de opera Brokeback Mountain, is afgelopen woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Billboard.

Wuorinen won in 1970 als jongste componist de Pullitzer-prijs voor muziek met zijn werk Time's Encomium. Hij componeerde in zijn leven meer dan 270 stukken.

Wuorinen verwierf bekendheid als componist van onder andere opera's als Brokeback Mountain, Haroun and the Sea of Stories.

Wuorinen gaf les aan verschillende conservatoria en universiteiten in de Verenigde Staten. Ook schreef de Amerikaan zes stukken voor het New York City Ballet.