Het coronavirus heeft talloze tourschema's van bands en dj's overhoop gehaald. Sommige artiesten geven daarom online optredens. Een overzicht.

Akoestische set van The Kik

De Nederlandse band The Kik zal zaterdagavond een akoestische set spelen. Het optreden, gespeeld door maar twee leden van de band, zal vanaf 20.30 uur gestreamd worden op de Facebook-pagina van The Kik.

Dj-set van Benny Rodrigues

Benny Rodrigues liet enkele dagen geleden al weten dat al zijn boekingen in Nederland voorlopig zijn opgeschort. Daarom zal hij deze zaterdag vanuit zijn woning draaien en zijn set streamen. Waar en vanaf welk tijdstip hij de stream zal aanbieden, is nog niet bekend.

Dj-sets Speedy J., David Vunk, Sandrien en anderen

Ook andere Nederlandse dj's kiezen ervoor hun geannuleerde optredens te compenseren met een streamevent. Het Stay Home Collective in Rotterdam zal bijvoorbeeld van zaterdagavond 21.00 tot 5.00 uur zondagochtend meerdere dj-sets streamen vanaf Stoor.net.

Limburgse band DeWolff live vanuit de Muziekgieterij

DeWolff zou eigenlijk heel Europa aandoen, maar hun tournee is door het coronavirus geschrapt. Om de fans tegemoet te komen, speelt de Limburgse band zaterdagavond vanaf 19.30 uur in de Muziekgieterij in Limburg. Het concert is niet voor publiek toegankelijk, maar zal live gestreamd worden vanaf de website van de concertzaal.

Dj-set Charlotte de Witte

De Vlaamse technosensatie Charlotte de Witte zal zaterdagavond tussen 19.00 en 0.00 uur te horen en zien zijn tijdens de Lockdown Session van de club Kompass in het Belgische Gent.

Concertregistraties Eindhoven Rockcity

Weliswaar geen livestream, maar wel een concertervaring zonder de deur uit te hoeven. In The Super-Nova Studio zullen verschillende bands een optreden opnemen. Die worden vervolgens uitgezonden op de Facebook-pagina van Eindhoven Rockcity. Zaterdagavond om 21.00 uur wordt een concert van The Ballet Bombs! geplaatst.

DJ-sets Brennan Heart, Code Black, Toneshifterz en Dailucia

Ook voor de liefhebbers van hardstyle wordt zaterdagavond gezorgd. Brennan Heart, Code Black, Toneshifterz en Dailucia zullen vanaf acht uur op zaterdagavond verschillende dj-sets verzorgen. De stream is onder andere op het YouTube-kanaal van Brennan Heart te zien.