De populaire rapper Frenna was bijna niet begonnen met het maken van muziek, omdat zijn onzekerheid hem tegenhield. Dat zegt de 28-jarige artiest in Het Parool.

"Ik was onzeker en bang. Ik dacht: stel je voor, ik ga rappen, en ik faal, dat is een beetje schande. Maar als ik nu terugkijk, denk ik: what the fuck, bro, alleen omdat ik onzeker was, had ik het bijna niet gedaan."

Frenna was in 2019 de meest beluisterde Nederlandse artiest op de muziekstreamingdienst Spotify. Zijn muziek werd in dat jaar ruim 325 miljoen keer beluisterd.

Dat hij ondanks zijn onzekerheid toch zijn plan volgde en daarmee succes behaalde, heeft de muzikant doen inzien dat hij zijn fans en toehoorders iets duidelijk wil maken: "Wat ik echt voel en de luisteraars wil meegeven is dat je je dromen moet navolgen en ervoor moet gaan. Het lijkt simpel, maar het is zo belangrijk."

'Het is net fitness'

Om zijn ambitie vorm te geven werkt Frenna hard, laat hij aan de krant weten: "Het is net fitness. Sommige rappers gaan pas naar de studio als er een album staat gepland. Maar ik ben er elke dag, man."

Daarnaast denkt hij er over na om in het buitenland door te breken. "Dat is echt mijn droom, dat de mensen zeggen: die Nederlander heeft het laten lukken."

Het nieuwe album van Frenna 't Album onderweg naar het album verschijnt komende maandag.