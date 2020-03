De jaarlijkse Record Store Day zou dit jaar plaatsvinden op 18 april, maar is met twee maanden verzet wegens het coronavirus, dat meldt de organisatie donderdag. Hoe dat precies voor Nederlandse platenzaken uit gaat pakken is nog niet bekend.

De dag waarop platenzaken wereldwijd in het zonnetje worden gezet vindt nu plaats op 20 juni.

"We denken dat dit winkels over de hele wereld de beste kans biedt op een winstgevende, succesvolle Record Store Day, rekening houdend met de aanbevelingen van artsen, wetenschappers en de wereldgezondheidsorganisatie", staat er in een verklaring te lezen.

Esther Vollebregt, projectmanager van de Nederlandse Record Store Day, vertelt aan NU.nl: "20 juni is middenin ons festivalseizoen, waardoor veel artiesten op die dag al andere optredens hebben staan. Hierdoor is nog niet helemaal duidelijk hoe we het gaan aanpakken met de optredens die elk jaar in platenzaken plaatsvinden. Wel is het zo dat er in ieder geval overal weer limited editions van platen te verkrijgen zijn."

Dit jaar is de band DeWolff de Nederlandse ambassadeur van Record Store Day 2020. Aanvankelijk zou de band in diverse platenzaken optreden, maar omdat er rond de nieuwe datum concerten in het buitenland gepland staan, kan dat deel niet doorgaan.

De eerste vijfduizend personen die tijdens Record Store Day een aankoop doen in een van de deelnemende platenzaken, krijgen gratis een speciale single van DeWolff met de nummers Made It To 27 en Nothing's Changing.