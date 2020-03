Zanger Richenel, vooral bekend van het nummer Dance Around The World, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. Dat meldt Het Parool.

De Amsterdammer werd twee jaar geleden gediagnostiseerd met longkanker.

Richenel, oftewel Hubertus Richenel Baars, bereikte in de jaren tachtig internationaal succes in landen als Italië, Duitsland en Scandinavië.

Dance Around The World werd geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn.

Foto: Facebook Richenelofficial