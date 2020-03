De concerten van Within Temptation en Evanescence zijn uitgesteld tot later dit jaar. In het kader van het coronavirus ziet de concertorganisator zich genoodzaakt om de Europese Worlds Collide Tour te verplaatsen.

Het zou de eerste keer zijn dat metal- en rockbands Within Temptation en Evanescence samen een concert geven in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De Worlds Collide Tour, die oorspronkelijk op 4 april in Brussel van start zou gaan, wordt verplaatst naar de herfst van 2020.

De exacte data voor de opnieuw geplande shows zijn nog niet bekend.

Within Temptation scoorde in 2001 hun eerste hit met Ice Queen. Daarna volgden nog grote successen als Stand My Ground en What Have You Done. Evanescence is vooral bekend van hits als My Immortal en Bring Me To Life.