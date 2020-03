Rapper Djaga Djaga, die momenteel een celstraf van achttien jaar uitzit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie, heeft vrijdag de EP Chakutu uitgebracht. Hij maakte de plaat, die is vernoemd naar zijn vader, vanuit de gevangenis met onder anderen Boef en Jonna Fraser.

Volgens Crimesite vertelde de broer van Djaga Djaga dat de artiest zijn raps laat opnemen tijdens telefoongesprekken. Ook zijn vorige twee platen maakte de rapper vanuit de gevangenis.

Djaga Djaga, wiens echte naam Jason L. is, werkt op zijn album samen met Boef, Jonna Fraser, Lijpe, Ajax-voetballer Quincy Promes en JoeyAK. Laatstgenoemde bevindt zich momenteel in de gevangenis, omdat hij wordt verdacht van het ontvoeren van een Amsterdamse vrouw en haar twee kinderen.

Vorig jaar ontving Djaga Djaga een gouden plaat voor zijn single Ride or Die, eveneens opgenomen in de gevangenis. In maart 2019 werden er Kamervragen gesteld over L., die veroordeeld werd voor betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim Belhadj.

Een lid van de PVV wilde weten hoe het "mogelijk was dat een koelbloedige moordenaar de gelegenheid heeft en over de middelen beschikt om een hit te maken in de gevangenis". Ook werden er vraagtekens gezet bij het radio-interview dat de rapper vervolgens gaf op zender FunX. De Kamer besloot geen onderzoek in te stellen.