Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Rita Ora - How To Be Lonely

De Britse zangeres Rita Ora werkt aan de opvolger van haar in 2018 verschenen tweede album Phoenix en de single How To Be Lonely is het eerste dat we daarvan te horen krijgen. Het lied werd mede geschreven door de Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi, bekend van de hits Someone You Loved en Before You Go. Ora zelf scoorde in Nederland grote hits met Anywhere, Let You Love Me en Ritual met Tiësto.

Beluister het nummer hier

Niall Horan - Black and White

Voormalig One Direction-zanger Niall Horan heeft na zijn debuut uit 2017 een tweede album klaar. De nieuwe plaat heet Heartbreak Weather en de eerste single (Nice To Meet Ya) verscheen afgelopen jaar al. Horan staat in oktober 2020 in de Amsterdamse Ziggo Dome om de nieuwe liedjes, waaronder Black and White, ten gehore te brengen. De Ierse zanger overwon eerder deze week zijn angst voor duiven in het onderdeel Carpool Karaoke van The Late Late Show with James Corden.

Beluister het nummer hier

153 Video Niall Horan geconfronteerd met grootste angst bij Carpool Karaoke

Douwe Bob - Until Then

Douwe Bob kondigde eerder deze week aan begin 2021 weer te gaan toeren langs clubs en theaters. De zanger vertelde in De Wereld Draait Door dat hij terug wil gaan naar de basis. Zijn nieuwe single Until Then, een akoestisch gitaarliedje, is exemplarisch voor de muziek die hij nu maakt.

Beluister het nummer hier

Ellie Goulding - Worry About Me (feat. blackbear)

Hoewel Ellie Goulding sinds 2015 al geen album meer heeft uitgebracht, verschijnen er nog wel met enige regelmaat nieuwe singles. Zo scoorde de Britse zangeres rond Kerst nog een nummer 1-hit met haar cover van Joni Mitchells River. Goulding, bekend van hits als Love Me Like You Do en Anything Could Happen, brengt haar nieuwe lied Worry About Me uit met een rap van blackbear.

Beluister het nummer hier

Bizzey, Donnie en Poke - SKAFFA

Bizzey heeft de handen weer ineen geslagen met een aantal van zijn collega's: met rapper Donnie en Poke maakte hij de nieuwe single SKAFFA. Leo Roelandschap, zoals de rapper echt heet, scoorde al een nummer 1-hit met Hij Is Van Mij met Kris Kross Amsterdam, Maan en Tabitha en haalde de top tien met Drup met Kraantje Pappie, Jonna Fraser en Ramiks.

Beluister het nummer hier