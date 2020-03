Dotan en Kensington, die binnenkort afzonderlijk van elkaar aan een buitenlandse tour zouden beginnen, zijn door de maatregelen rondom het coronavirus genoodzaakt om hun komende shows te annuleren.

Dotan zou op 16 maart zijn tour starten in Toronto, Canada. "Ik ben sinds een paar dagen in Los Angeles en had er ontzettend veel zin in, maar in het kader van het recente nieuws moet ik mijn tour in Noord-Amerika afzeggen", aldus de Home-zanger.

Omdat Dotan uit Nederland komt, kan hij straks vanuit Toronto niet reizen naar Vienna en New York, waar hij ook een show gepland had staan. Amerika laat momenteel geen reizigers afkomstig uit Europa toe als een van de maatregelen rond het coronavirus.

"Als alles weer wat gekalmeerd is, zal ik nieuwe data inplannen", aldus de artiest.

Kensington verplaatst shows naar oktober

Ook Kensington zegt hun tour af. De band had in totaal zeven shows gepland in onder meer Boedapest, Praag en Wenen. Ze laten in een bericht op Instagram weten dat hun concerten nu worden gepland in oktober. Voor shows in Berlijn en Hamburg wordt nog een vervangende datum gezocht.

"We hopen dat jullie op deze data ook kunnen", aldus de band. "We beloven dat we het in oktober goedmaken door extra hard te rocken."

