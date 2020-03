De grootste organisatoren van evenementen ter wereld, waaronder Live Nation en AEG, hebben in een verklaring aangekondigd alle grote shows en tournees van maart af te willen zeggen vanwege het coronavirus.

"Wij raden ten zeerste aan om grootschalige evenementen tot en met eind maart uit te stellen", aldus een speciale taskforce, die bestaat uit onder anderen de CEO's van AEG en Live Nation, tegenover verschillende media. Het lijkt erop dat het niet alleen gaat om concerten in de Verenigde Staten, maar in de hele wereld.

Kleinere evenementen kunnen volgens de taskforce wel doorgaan. "Gelukkig hebben we de flexibiliteit om concerten, festivals en andere live-evenementen te kunnen verplaatsen waar nodig. We zien ernaar uit om fans weer met hun favoriete artiesten in verbinding te kunnen brengen."

De maatregel houdt in dat concerten van onder anderen Billie Eilish, Tame Impala, Post Malone, Michael Bublé en Cher in maart niet door kunnen gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.