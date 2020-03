Latin zanger Rolf Sanchez brengt vrijdag zijn Nederlands-Spaanstalige single Como Tu uit. Het nummer gaat over zijn huidige vriendin, danseres Sophia Mason.

"Kort nadat we elkaar leerden kennen, ging ik naar het buitenland", vertelt Sanchez aan NU.nl.

"Ik dacht: Wow. Nu ben je echt heel ver weg van mij. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen om jou dicht bij mij te krijgen ondanks dat ik 1.200 kilometer bij je vandaan ben. Dat is waar het liedje over gaat."

Como Tu wordt voor een deel in het Nederlands gezongen en voor een deel in het Spaans, iets wat Sanchez vaker doet. "Ik ben zelf half Nederlands en half Dominicaans. Mijn liefde voor Spaanse muziek is er altijd geweest. Daar ligt mijn hart en dat is wie ik ben. Maar ik ben ook altijd groot fan geweest van grote Nederlandse artiesten als André Hazes en Xander de Buisonjé. Toen dacht ik: Hoe tof zou het zijn als ik de liefde voor muziek combineer met wie ik eigenlijk ben?"

'Veel romantischer dan het Nederlands'

Met die combinatie brak Sanchez vorig jaar door na het televisieprogramma Beste Zangers, toen hij samen met Emma Heesters het nummer Pa Olvidarte zong. "Mensen vinden Spaanse muziek heel erg leuk, maar willen er ook wat van begrijpen. Dat kan nu."

Toch is die combinatie niet zo makkelijk, daarom heeft de zanger voor zijn nieuwe nummer hulp ingeroepen bij het vertalen van de tekst. "Spaans is veel romantischer dan het Nederlands en als je dat letterlijk zou vertalen klinkt het veel te cliché. Daarom heb ik heb aan Okke Punt, de schrijver van Snelle, en Léon Palmen, de producer van Suzan & Freek, gevraagd hoe ik de tekst zo goed mogelijk kon vertalen zonder het heel cheesy te laten klinken. Dankzij hun advies vind ik het heel mooi geworden."

Op vrijdag 10 april geeft de latin zanger een concert, Una Noche, in een uitverkocht AFAS Live. "Een jongensdroom die uitkomt", zegt Sanchez. "Ik weet dat elke artiest altijd zegt 'mijn show wordt de tofste', dus dat ga ik niet doen. Maar het is wel zo dat de mensen met wie wij werken hebben gezegd dat zoiets wat we bij AFAS gaan neerzetten nog nooit in Nederland is gedaan. Het wordt echt een enorme show. Vuurwerk, confetti, licht, echt alles is er."

Sanchez werkt momenteel aan een album, maar wanneer dat precies uitkomt, is nog niet bekend.