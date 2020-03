Billie Eilish annuleert tot 28 maart haar wereldtournee wegens het COVID-19-virus, beter bekend als het coronavirus, zo meldt ze donderdag via Twitter. De zangeres neemt het woord 'coronavirus' niet in de mond maar stelt de betreffende concerten naar eigen zeggen uit vanwege bezorgdheid over de gezondheid van haar publiek.

De geannuleerde optredens zijn allemaal in de Verenigde Staten en worden op een later moment ingehaald. Eilish begint haar Europese tournee op 9 juli in Spanje en geeft op 13 juli een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het is nog niet bekend of het optreden van Eilish in Amsterdam in gevaar komt. De Ziggo Dome heeft tot 31 maart alle evenementen met meer dan honderd personen geannuleerd. Vanaf 3 april staan op de website van Eilish weer optredens gepland in de Verenigde Staten.

In februari bracht Eilish het themanummer van de Bondfilm No Time to Die uit. Enkele dagen daarvoor won de achttienjarige zangeres vijf Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen.

