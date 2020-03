Alle evenementen en bijeenkomsten van honderd man of meer gaan de rest van de maand maart niet door, zo werd donderdag bekendgemaakt door premier Mark Rutte. Een overzicht van de grootste evenementen die in de komende weken zijn afgelast.

Ziggo Dome



Holland zingt Hazes

Er zouden nog twee shows van Holland zingt Hazes plaatsvinden: één op 13 en één op 14 maart. Beide shows zijn uitverkocht.

Blue Planet II

Eerder werd al bekend dat het concert Blue Planet II - Live in Concert van 15 maart in de Ziggo Dome wordt verplaatst naar 12 mei.

The 1975

Het concert van de groep The 1975 op 17 maart is verplaatst naar maandag 12 oktober. Dit werd al eerder bekend omdat het album van de band nog niet af is.

Maluma

Ook de show van zanger Maluma op 18 maart is verplaatst, naar een nog onbekende datum.

Gregory Porter

Het is nog niet bekend of de show van Porter op 19 maart wordt verplaatst.

The Script

Het is nog niet bekend of de shows van The Script op 20 en 21 maart worden verplaatst.

AFAS Live

19 maart: Louis Tomlinson

20 maart: Avril Lavigne

24 maart: Floor Jansen

26 en 27 maart: Davina Michelle

28 maart Pentatonix. Ook de show op 2 april werd al eerder afgelast.

GelreDome

Het is nog niet bekend of de concerten van Snollebollekes in GelreDome op 27, 28 maart, 1 april en 4 april worden verplaatst.

Tivoli

Alle concerten van de rest van de maand zijn afgelast. Onder andere shows van The Kik en Clouseau gaan niet door.

Paradiso

Alle concerten van de rest van de maand zijn afgelast. Het is nog niet bekend of shows een nieuwe datum krijgen. Bezoekers krijgen hierover informatie per mail. Het gaat om shows van onder anderen Ilse DeLange (12 maart) en De Jeugd van Tegenwoordig (18 maart).

Koninklijk Theater Carré

12-15 maart: Theo Maassen - Situatie gewijzigd

17 maart: Nits

18 maart: The music from James Bond - Metropole Orkest

19 - 22 maart: Bert Visscher - Hij wordt vanzelf moe

23 maart: Jett Rebel - Solo

24 maart: Oleta Adams - Encore

25 maart: S10 - Insane in Carré

27 en 28 maart: Dita von Teese - Glamonatrix

29 maart: Freek de Jonge - De Canon

30 en 31 maart: Najib Amhali - Waar was ik?

Jaarbeurs Utrecht

28 en 29 maart: Heroes Dutch Comic Con

Concertgebouw Amsterdam

Ook alle voorstellingen in het Concertgebouw zijn afgelast. Het gaat onder meer om Bachs Matthäus-Passion: de passie van de KCOV Amsterdam op 13 en 15 maart.

