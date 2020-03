André Rieu heeft de acht concerten die hij in de Verenigde Staten zou geven, afgezegd wegens het coronavirus. Dat schrijft de violist op Instagram.

"Helaas zien we ons genoodzaakt alle concerten in de Verenigde Staten verplaatsten vanwege het coronavirus. De gezondheid van onze fans, muzikanten en medewerkers heeft de hoogste prioriteit", schrijft de Limburger. Grote evenementen zijn in de Verenigde Staten momenteel nog niet verboden, maar veel artiesten verplaatsen of annuleren hun optredens uit voorzorg.

Rieu zou tussen 13 en 22 maart onder meer optreden in Orlando, Atlanta, Phoenix, San Diego en Las Vegas. De muzikant was al in de VS met zijn orkest. Het is nog niet duidelijk naar welke data de shows worden verplaatst.

