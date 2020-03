Douwe Bob, die momenteel bezig is met het schrijven van nieuwe nummers, wil op zijn nieuwe album terug naar de country- en americanasound die hij ook aan het begin van zijn carrière liet horen. De 27-jarige zanger vertelt woensdag in De Wereld Draait Door "terug te willen naar de basis".

In de talkshow kreeg de zanger beelden te zien uit de tijd van zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland, het programma dat hij in 2012 won. "Ik merk dat ik teruggrijp naar die jongen, als ik dat zo zie", aldus de artiest, die voluit Douwe Bob Posthuma heet.

De zanger start in februari 2021 een theatertour, die hij dit keer zonder band zal geven. "De koek was op met de band. Soms moet je door, is het tijd voor een frisse wind", vertelt Posthuma.

"Ik ga terug naar de basis. Misschien neem ik een gitarist mee, maar dat is wat het is. Het gaat om de songs en het is tijd om terug naar de kern te gaan en te doen waar ik het beste in ben: liedjes spelen."

Zijn nieuwe album, dat vooral een countrysound zal bevatten, wil Posthuma opnemen in countrystad Nashville. "Als je toch een americanasound wil, dan moet je het daar doen."

Het nieuwe nog titelloze album van Posthuma zal in het najaar verschijnen.