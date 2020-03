Steeds meer artiesten zien zich genoodzaakt optredens af te zeggen nu het coronavirus zich verder uitbreidt. Een overzicht van alle concerten in Nederland die niet doorgaan.

Masters of Hardcore - Brabanthallen, Den Bosch

Het internationale hardcorefestival Masters of Hardcore op 28 maart in de Brabanthallen in Den Bosch vindt geen doorgang. De organisatie zal de 30.000 bezoekers nu op 5 september op dezelfde locatie ontvangen. Reeds gekochte kaarten blijven geldig.

Agnes Obel - 013, Tilburg

Het concert dat de Deense zangeres Agnes Obel op 13 maart zou geven in de 013 in Tilburg is verplaatst naar vrijdag 7 augustus. In verband met nieuwe maatregelen ter preventie van uitbreiding van het COVID-19-virus is dinsdag besloten dat evenementen in Brabant met meer dan duizend bezoekers niet mogen doorgaan. Gekochte tickets voor Obel blijven geldig. Wie verhinderd is op de nieuwe datum kan bij Ticketmaster terecht om geld terug te krijgen.

Agnes Obel gaf in augustus 2014 een concert in Paradiso. (Foto: Harold Versteeg)

Pussy Lounge Winter Festival - Aquabest, Eindhoven

"We hebben vandaag van de autoriteiten te horen gekregen dat Pussy Lounge Winter Festival niet door kan gaan", laat de organisatie op hun website weten. "Hoewel de situatie buiten onze macht ligt, hopen we oprecht op uw begrip." Al gekochte tickets blijven geldig voor de komende zomereditie in Breda op 20 juni. Wie dan verhinderd is, krijgt van de organisatie een alternatief aangeboden.

Papa Roach + Hollywood Undead - 013, Tilburg

Ook het concert van de Amerikaanse band Papa Roach, dat op zaterdag 14 maart in 013 zou plaatsvinden, is afgelast, meldt het poppodium. Voor het evenement waren drieduizend kaartjes verkocht. Er is nog geen vervangende datum gevonden voor het concert.

Papa Roach-zanger Jacoby Shaddix tijdens een optreden in de O2 Academy Birmingham in maart 2015. (Foto: BrunoPress)

Kingsworld Festival - Cars Jeans Stadion Park, Den Haag

Festival Kingsworld in Den Haag werd op 10 maart geannuleerd wegens het coronavirus. De organisatie van het festival heeft dit besluit genomen wegens "alle ontwikkelingen met betrekking tot het virus" en ziet ook geen mogelijkheden om zich hiertegen te verzekeren.

Carlos Santana - Ziggo Dome, Amsterdam

Carlos Santana zegde afgelopen maandag het Europese gedeelte van zijn Miraculous 2020 World Tour af, die hem op 31 maart naar de Ziggo Dome zou brengen. "Veel landen hebben besloten om publieke bijeenkomsten van meer dan duizend mensen te verbieden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen", schrijft de gitarist op zijn website. "Hoewel we dat heel jammer vinden, heeft de veiligheid van de fans onze hoogste prioriteit." Er wordt gezocht naar nieuwe data.

Gitarist Carlos Santana gelast zijn concert in Ziggo Dome af. (Foto: BrunoPress)

Wolf Parade - TivoliVredenburg, Utrecht

De Canadese indieband Wolf Parade kondigde maandag 2 maart aan de geplande concerten in Europa te schrappen. De band zou die avond eigenlijk in het Utrechtse TivoliVredenburg spelen. "Het zou gevaarlijk en riskant zijn om op dit moment op tournee te gaan", zei de band op Twitter. Ook lieten ze weten dat fans beter hun geld terug kunnen vragen. "We zijn bezig om nieuwe datums te plannen, maar die zijn nog niet bekend."

