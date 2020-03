De meeste poppodia en evenementenlocaties in de provincie Noord-Brabant volgen het overheidsadvies om evenementen met meer dan duizend bezoekers te schrappen op.

Afgelopen dinsdag maakten de drie voorzitters van de veiligheidsregio's in Noord-Brabant bekend hoe in de provincie wordt omgegaan met het coronavirus. Onder de maatregelen valt onder meer een verbod op alle evenementen met meer dan duizend deelnemers tot en met 16 maart.

De grote zaal van de Effenaar in Eindhoven heeft een capaciteit van twaalfhonderd man. In de kleine zaal passen nog eens vierhonderd personen. De komende dagen vinden er in de Effenaar nog meerdere evenementen plaats.

"Tot maandag 16 maart vinden er alleen shows plaats met minder dan duizend bezoekers die een jong of middelbaar publiek trekken. Er is op dit moment geen aanleiding deze shows te annuleren. Maandag 16 maart nemen we mede op basis van de richtlijnen die er dan zijn en de informatie die dan beschikbaar is een besluit met betrekking tot de shows die voor die week op het programma staan", aldus het poppodium.

Ook kondigt de Effenaar extra maatregelen aan om een goede hygiëne te waarborgen. "We instrueren onze security en medewerkers om extra alert te zijn tijdens shows en slaan extra hygiëneproducten zoals Dettol en papieren zakdoekjes in. Mochten aanwijzingen vanuit het RIVM wijzigen, worden er tijdig passende maatregelen getroffen."

Helemaal geen publiek meer tijdens Dutch Masters

Ook evenementen in de Brabanthallen in Den Bosch, waar tienduizenden mensen terechtkunnen, zullen vooralsnog doorgang vinden, maar wel in gewijzigde vorm. Tijdens het paardensportevenement The Dutch Masters (Indoor Brabant Horse Show) van 12 tot en met 15 maart zouden eerst niet meer dan duizend personen worden toegelaten, maar de organisatie laat woensdag weten helemaal geen publiek meer binnen te laten.

Op de website laat de leiding van de locatie weten de situatie zeer serieus te nemen. "We staan in nauw contact met gespecialiseerde instanties en partners, waaronder het RIVM, de GGD en de gemeente 's-Hertogenbosch, om tijdig maatregelen te nemen en risico's te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD hanteren wij als uitgangspunt voor te nemen voorzorgsmaatregelen. Alle evenementen in Brabanthallen gaan vooralsnog door zoals gepland. Wel treft Brabanthallen extra maatregelen, waaronder extra schoonmaakrondes en het goed ventileren van de hallen en ruimtes."

Papa Roach in 013 afgelast

De 013 in Tilburg heeft ook besloten om concerten deze week in de grote zaal te verplaatsen naar een nieuwe datum. Zo wordt het concert van Agnes Obel van vrijdag 13 maart ingehaald op 7 augustus. Ook het optreden van Papa Roach op 13 maart gaat niet door. Voor dit concert is nog geen alternatieve datum vastgesteld. Evenementen in de kleinere zalen en op andere locaties zullen vooralsnog wel doorgaan.

Concertzaal Willem Twee in Den Bosch kan door een maximale capaciteit van vijfhonderd bezoekers vooralsnog openblijven, maar op de website valt te lezen dat het podium alsnog proactief actie onderneemt om het virus in te dammen.

"Na overleg met de gemeente en de diverse podia in 's-Hertogenbosch is besloten alle evenementen bij Willem Twee muziek en beeldende kunst gewoon door te laten gaan. In de persconferentie werd iedere inwoner van Brabant verzocht om 'sociale onthouding'. In de evenementen die Willem Twee organiseert willen we daar graag aan bijdragen! Vanaf vandaag worden bezoekers zoveel mogelijk verspreid en worden waar nodig de bezoekersaantallen beperkt."

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van concertzaal Dynamo in Eindhoven.

