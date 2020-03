Het Amerikaanse muziekfestival Coachella wordt uitgesteld tot oktober vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Oorspronkelijk zou het festival beginnen op 10 april beginnen maar is nu verplaatst naar het weekend van 9 oktober en het weekend van 16 oktober.

"Hoewel er nog veel onzeker is, nemen we de veiligheid en gezondheid van onze gasten, personeel en gemeenschap zeer serieus", aldus de organisatie van het festival. Mensen die een kaartje hebben gekocht kunnen vanaf 13 maart eventueel hun geld terugkrijgen als ze in de herfst niet naar het festival kunnen.

Headliners van het festival waren onder meer Rage Against the Machine, Travis Scott en Frank Ocean. Jaarlijks trekt het festival in Californië zo'n 500.000 bezoekers.