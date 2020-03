Het nummer Bad Guy van Billie Eilish is dinsdag door de International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) uitgeroepen tot single van het jaar 2019.

De IFPI representeert de muziekindustrie en maakt bekend dat de single bovenaan de lijst van digitale singles van 2019 staat. Het liedje is online 19,5 miljoen keer beluisterd. Het nummer Old Town Road van Lil Nas X staat tweede en is 18,4 miljoen keer beluisterd.

Bad Guy stond vorig jaar in meer dan vijftien landen wereldwijd bovenaan de hitlijsten en werd het op één na meest gestreamde nummer op Spotify. Daarnaast werd het via de app Shazam het meeste gezocht.

"Billie Eilish heeft de wereld veroverd met haar ongelooflijk goede stem en genreoverstijgende geluid", zegt IFPI-directeur Frances Moore. "Ze is ook een artiest die in haar teksten belangrijke onderwerpen als mentale gezondheid behandelt. We wensen haar dit jaar - dat ongetwijfeld ook weer geweldig wordt - heel veel succes."