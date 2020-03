Carlos Santana annuleert zijn Europese tour, waaronder een concert in Ziggo Dome op 31 maart. Concertorganisator Mojo laat dinsdag weten dat het management van de gitarist heeft besloten de show voorlopig af te gelasten.

Het management geeft aan de omstandigheden zeer vervelend te vinden, maar wil de veiligheid van de fans van Santana vooropstellen. De muzikant hoopt snel terug te keren naar Europa. De show van Santana is het eerste optreden in de Ziggo Dome dat wordt afgelast wegens het COVID-19-virus.

Santana zou met zijn Miraculous World Tour meerdere steden in Europa bezoeken. Zijn concerten in Bologna en Zürich werden al uitgesteld wegens een verbod op evenementen met meer dan duizend bezoekers.

Wegens gezondheidsmaatregelen en reisrestricties is nu besloten om de gehele tour tot een nog nader te bepalen moment uit te stellen. Kaarten voor het concert in Ziggo Dome blijven geldig, maar een nieuwe datum is nog niet bekend.

