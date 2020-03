Rob Dekay, een van de finalisten van Wie is de Mol?, zou graag meedoen aan een nieuwe reeks van Beste Zangers. De muzikant zou het geweldig vinden als andere artiesten zijn muziek zouden spelen.

"Laatst hoorde ik iemand zeggen dat het echt een programma voor mij is", vertelt de 33-jarige Dekay in gesprek met de VARAgids.

Zelf vindt hij dat ook wel. "Voor muzikanten is er namelijk niks mooiers dan iemand anders jouw muziek horen zingen of spelen. Dus als ze me daar ooit voor vragen, hoef ik ook daar geen seconde na te denken. Dan pak ik meteen mijn tas in."

Ook over zijn deelname aan Wie is de Mol? twijfelde Dekay geen moment. "Dit was een droom die uitkwam", vertelt de muzikant.

"Ik was alleen als de dood dat ik het als deelnemer anders zou ervaren. Dat ze zouden zeggen: 'Rob, dit is het script en action!' Maar dat was gelukkig niet het geval. Wie is de Mol? is puur en echt, precies waarop ik had gehoopt."