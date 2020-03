Het koningsdagfestival Kingsworld, dat op 27 april zou plaatsvinden in het Cars Jeans Stadion Park in Den Haag, is dinsdag geannuleerd wegens het coronavirus. De organisatie van het festival heeft dit besluit genomen wegens "alle ontwikkelingen met betrekking tot het virus" en ziet ook geen mogelijkheden om zich hiertegen te verzekeren.

Het is voor zover bekend het eerste festival in Nederland dat niet doorgaat vanwege het COVID-19-virus, evenals het eerste koningsdagevenement.

"Wij hebben met pijn in ons hart besloten om Kingsworld Den Haag 2020 niet door te laten gaan", meldt de festivalorganisatie op hun website.

"Waar wij vooral bang voor zijn, is het risico dat de overheid ons op een later moment oplegt om het evenement te annuleren (waartegen wij ons dus niet kunnen verzekeren). Of dat de overheid straks iedereen oproept om openbare evenementen te mijden."

Mensen die al een kaartje voor het festival hebben gekocht, mogen dit gebruiken als entreebewijs voor Den Haag Outdoor 2020 in het Zuiderpark of voor Kingsworld 2021. Kiezen zij hier niet voor, dan krijgen ze het aankoopbedrag en de servicekosten retour.

Op het festival stonden optredens gepland van onder anderen Rolf Sanchez, Dave Roelvink en rapper Jebroer (foto).

