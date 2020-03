Pearl Jam heeft de eerste zeventien shows van zijn nieuwe tour, die vanaf 18 maart plaatsvinden in Noord-Amerika, afgezegd wegens het coronavirus. De band wil de gezondheid van de fans de prioriteit geven, delen de leden in een verklaring op hun website.

"We hebben hard nagedacht over een andere oplossing, maar het risico dat ons publiek en dus ook hun omgeving loopt, vinden we te groot", is te lezen in de verklaring.

De band benadrukt dat veel fans ver reizen om een concert van Pearl Jam bij te wonen. "We respecteren hun toewijding, maar momenteel moeten we reizen vermijden."

In de verklaring verwijt de band de Amerikaanse regering dat zij niet duidelijk communiceert over de gezondheidsrisico's van de bevolking. "We hopen dat de rest van het land de grote negatieve gevolgen hiervan kan vermijden, het gemeenschapsgevoel behoudt en voor elkaar wil zorgen. We kijken uit naar onze volgende concerten en naar het moment dat we weer samenkomen om onze muziek te spelen, net zo luid en energiek als altijd."

De concerten zullen op een later moment worden ingehaald. Pearl Jam staat op 22 en 23 juli in de Amsterdamse Ziggo Dome. De tour staat in het teken van het nieuwe album Gigaton, dat uitkomt op 27 maart.

