De Nederlandse coverband van The Beatles, The Analogues, komt dit jaar met een ode aan John Lennon. Lennon zou dit jaar tachtig zijn geworden en het is precies veertig jaar geleden dat het Beatles-lid in New York werd doodgeschoten. Reden voor The Analogues om met zijn solowerk door het land te gaan.

The Analogues herdenkt Lennons sterfdag met een korte reeks tributeconcerten, Dead at 40, Alive at 80. Hierin zijn niet alleen bekende hits van The Beatles te horen, maar ook bekende nummers die de muzikant solo uitbracht.

The Analogues is in 2014 opgericht met als doel de muziek van The Beatles live ten gehore te brengen. Hierbij willen ze de muziek zoveel mogelijk spelen zoals deze op de studioalbums van de Britse band te horen is. Ze proberen instrumenten te gebruiken die zo dicht mogelijk bij de originele instrumenten liggen en spelen live met een orkest met blazers en strijkers.

Dead at 40, Alive at 80 is te zien in Tilburg, Utrecht, en Amsterdam. Een deel van de opbrengst van de concerten gaat naar Warchild.