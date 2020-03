De Britse rockband Led Zeppelin heeft maandag een overwinning geboekt in de strijd om het auteursrecht over hun hit Stairway to Heaven. In 2016 won de band al een rechtszaak die was aangespannen omdat het nummer te veel zou lijken op Taurus van de band Spirit, maar toen werd geoordeeld dat de zaak nogmaals moest plaatsvinden.

Een jury oordeelde in 2016 al in het voordeel van Led Zeppelin, maar in september 2018 werd de zaak weer tot leven gebracht omdat een aantal rechters van de 9th Circuit Court of Appeals oordeelden dat rechter Gary Klausner in 2016 de verkeerde juryinstructies had gegeven. Daarom kwam er een nieuwe rechtszaak.

Nabestaanden van Randy Wolfe, de gitarist van Spirit, spanden de plagiaatzaak aan, omdat zij vonden dat Stairway to Heaven te veel lijkt op het nummer Taurus van Wolfes band Spirit. Zij wilden dat de overleden muzikant alsnog zou worden genoemd als schrijver van de hit. De opening van Led Zeppelins nummer zou dezelfde gitaarakkoorden bevatten.

Video Luister beide versies van Taurus en Led Zeppelin

De jury oordeelde in 2016 dat zanger Robert Plant en gitarist Jimmy Page van Led Zeppelin weliswaar toegang hadden tot het nummer Taurus (1967), maar dat de akkoorden die de bandleden gebruikten voor de opening van Stairway to Heaven (1971) "niet vergelijkbaar zijn".

Dat is nu opnieuw de uitkomst.