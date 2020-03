Na John Ewbank is Peter Koelewijn dit jaar geëerd met de Lifetime Achievement Award, die maandagavond werd uitgereikt tijdens de Buma Awards. De zanger, producer en tekstschrijver kijkt op veel memorabele carrièremomenten terug, maar zal vooral het moment dat hij met Cliff Richard in de studio stond niet vergeten.

"Het zijn er een hele hoop", zegt Koelewijn in gesprek met NU.nl over de mooiste herinneringen die hij heeft aan zijn carrière.

"Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat ik heb mogen samenwerken met Cliff Richard, een geweldige zanger. Eind jaren vijftig hoorde ik een van zijn eerste hits uit een jukebox schallen en ongeveer dertien, veertien jaar geleden stonden we samen in een studio in Londen."

Hij produceerde toen een album van Helmut Lotti, die voor die cd een duet met Richard opnam en dat Koelewijn ook mocht produceren. "Een ongelofelijke grootheid, dat zal ik nooit meer vergeten."

Koelewijn heeft er nooit bij stilgestaan dat hij zelf een keer de Buma-oeuvreprijs in ontvangst zou mogen nemen. "Maar toen me werd medegedeeld dat ik hem dit jaar krijg, voelde ik me ongelofelijk vereerd en trots. Het is toch de belangrijkste prijs van een grote organisatie."

Wat de zanger en producer vooral eervol vindt, is dat hij de onderscheiding krijgt van een organisatie waar collega's ook bij zijn. De artiest is zelf al sinds 1960, na het verschijnen van zijn hitsingle Kom van dat dak af, lid van de belangenbehartiging in Nederland voor componisten, tekstdichters en muziekuitgevers op het gebied van muziekauteursrecht. "Die erkenning van vakbroeders vind ik toch heel wat", zegt Koelewijn.

'Allemaal kersen op de taart'

De zanger ziet de award niet als dé bekroning op zijn carrière. "Maar wel als 'een' bekroning. Twee maanden geleden werd ik benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, ook dat zag ik als een erkenning voor alles wat ik heb gedaan. Het zijn allemaal kersen op de taart."

Koelewijn heeft gedurende zijn carrière talloze albums geproduceerd en liedjes geschreven voor artiesten als Lee Towers, meidengroep Babe, Bonnie St. Claire en Willeke Alberti. Maar het meest bekend is hij toch wel van het nummer Kom van dat dak af, dat hij in 1960 voor het eerst uitbracht met zijn groep The Rockets en dat geldt als het eerste Nederlandstalige rock-'n-rollnummer.

"Ja, daar is het allemaal mee begonnen", vertelt de zanger. "Het komt zeker nog niet mijn neus uit, want het is zó goed voor mij geweest. Het is nog steeds een verschrikkelijk leuk nummer om te zingen. Ik hoef alleen maar "hé, hé" te roepen en de zaal doet de rest. Kan ik lekker aan de bar zitten om een biertje te drinken", lacht Koelewijn.