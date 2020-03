Tijdens een concert van rapper Lil Baby is zaterdagavond een gewonde gevallen, melden lokale media in de staat Alabama. Op beelden die via Twitter worden gedeeld, is te zien hoe er backstage een gevecht uitbreekt.

Volgens lokaal nieuwsmedium AL.com werd het concert in Birmingham direct afgeblazen, nadat er vermoedelijk schoten waren gelost.

Op verschillende beelden is te zien hoe de rapper middenin zijn set stopt wanneer er backstage chaos uitbreekt. Nadat er een luide knal te horen is, rent de artiest weg van de ruzie.

Lil Baby, wiens echte naam Dominique Jones is, maakte eerder onder meer populaire platen samen met Drake (Yes Indeed) en Gunna (Drip too Hard). De rapper trad afgelopen zomer op in het Amsterdamse Arena Park, tijdens het uitverkochte Oh My! Music Festival.