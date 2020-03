Rapper Pepijn Lanen, ook bekend onder zijn artiestennaam Faberyayo, heeft de Lennaert Nijgh Prijs voor de beste Nederlandse tekstdichter van het jaar gewonnen. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt in de talkshow Op1. Lanen mag de prijs maandagavond in ontvangst nemen tijdens de Buma Awards.

"Sommige tekstschrijvers zijn zo creatief met taal dat je initiële reactie vaak is: wat?!? Om vervolgens na een paar keer luisteren te concluderen dat diezelfde tekst niet meer uit je hoofd te krijgen is. Hoe raar het ook klonk. Pepijn is een taalvernieuwer, naar wie veel, heel veel mensen graag luisteren", zegt Buma Cultuur-directeur Frank Helmink over de keuze voor Lanen.

Lanen maakt deel uit van de rapgroep De Jeugd Van Tegenwoordig, die bekend is van onder meer het nummer Watskeburt?! uit 2005. Ook is hij een van de oprichters van de groep Le Le, bracht hij twee soloalbums en meerdere mixtapes uit, maakte hij podcasts en schreef hij meerdere boeken en columns voor onder meer Het Parool en NRC.

Tijdens de jaarlijkse Buma Awards worden componisten, tekstdichters en muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Lennaert Nijgh Prijs ging eerder naar onder anderen Guus Meeuwis en Huub van der Lubbe.