Rockband De Dijk staat op 1 oktober 2021 stil bij het veertigjarig bestaan. Zanger Huub van der Lubbe van de band kondigt dit vrijdag aan in De Wereld Draait Door, maar weigert verdere details prijs te geven.

Volgens Van der Lubbe wordt het een "grootste" aangelegenheid. Onbekend is of de frontman doelt op een jubileumconcert of een andere vorm van stilstaan bij het jubileum.

Ter ere van het 35-jarig jubileum trok De Dijk in 2017 de theaters in voor een tournee. Dat was de eerste keer voor de band.

De Dijk werd in 1981 opgericht. De rockband noemde zich naar de Amsterdamse Zeedijk en had hits met onder meer Mag het licht uit en Nergens goed voor.