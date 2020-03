De leden van Broederliefde kregen eerder deze week te horen dat ze niet mogen optreden op het bevrijdingsfestival in Zoetermeer. Via Instagram laten de rappers weten het jammer te vinden dat ze dubbel worden gestraft.

De uitnodiging van Broederliefde om op te treden werd ingetrokken nadat wederom ophef was ontstaan om een filmpje uit 2016, waarin rapper Emms antisemitische leuzen roept in het voetbalstadion van Feyenoord.

"Vier jaar geleden vond het beruchte incident plaats. Nu - vier jaar later - worden we nog steeds uitgemaakt voor antisemieten en zijn we niet welkom om te spelen op het bevrijdingsfestival van Zoetermeer", schrijven de mannen in een verklaring.

De groep zegt het "boetekleed in 2017 al te hebben aangetrokken". "We hebben spijt betuigd aan de Joodse gemeenschap, want het allerlaatste wat wij zijn, zijn antisemieten." Ze zeggen fouten te maken zoals iedereen, maar dat die van hen onder een vergrootglas zijn komen te liggen.

"Wij hebben er oprecht van geleerd en groeien dagelijks als mens. Daar hoort zo'n klap ook bij. Wij zullen altijd bij het vallen weer blijven opstaan, ook na het strooien van zout in de wond. Het is wel jammer dat wij dubbel worden gestraft."

De rappers reisden een jaar na het incident voor een documentaire naar het concentratiekamp Auschwitz, waar ze naar eigen zeggen een beter beeld hebben gekregen van het leed van de Joden.