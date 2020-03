Sander Lantinga kijkt uit naar de dag dat zijn collega Coen Swijnenberg, met wie hij al jaren De Coen en Sander Show maakt, er weer is. Swijnenberg zit sinds eind november thuis met een burn-out.

De twee hebben niet veel contact, vertelt Lantinga aan het AD. "Coen zit in zijn eigen proces, daar wil ik dan niet een geforceerde druk op uitoefenen door hem steeds te benaderen. Af en toe laat hij iets van zich horen en dan gaat het steeds iets beter. Ik zal de dag dat hij terugkomt toejuichen."

Swijnenberg wordt momenteel vervangen door Barend van Deelen, eerder viel ook Edwin Evers in. "Barend van Deelen en Edwin Evers zijn top-radiomensen en dat gaat best goed", aldus Lantinga. "Maar Coen is mijn partner, daar ben ik een 'huwelijk' mee aangegaan."

Lantinga had zelf in 2012 last van een burn-out, waarna hij zes weken thuis zat. "De oorzaak en gevolgen en de manier waarop je ermee omgaat zijn voor iedereen anders. Ik weet nog dat ze destijds zeiden: 'Er komt een dag dat je blij bent dat je dit hebt meegemaakt.' Ik kon ze wel achter het behang plakken. Maar wat blijkt: ik ben inderdaad blij dat ik het heb meegemaakt, want het heeft me ook als mens enorm verrijkt."

Vrijdagavond vindt in Utrecht Das Coen und Sander Fest plaats, waarbij Swijnenberg wordt vervangen door Frank Dane, Barend van Deelen, Jo van Egmond, Kees Tol en Mental Theo.