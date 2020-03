Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Katy Perry - Never Worn White

Katy Perry heeft geluk in de liefde gevonden en dat mag iedereen weten. De zangeres zingt op haar nieuwe single Never Worn White over haar verloving en aanstaande huwelijk met acteur Orlando Bloom. Op de pianoballad beschrijft ze hoe bang ze was om zich over te geven aan haar verliefde gevoelens en 'ja' te zeggen op Blooms aanzoek. Toch is ze blij dat ze ervoor gegaan is en kondigt ze aan het einde van de videoclip aan in verwachting te zijn van haar eerste kindje.

Katy Perry kondigt in videoclip zwangerschap aan

Frenna, Ronnie Flex en Snelle - Venus

Frenna werkt op zijn nieuwe single Venus samen met grote namen in de Nederlandse muziekindustrie; Ronnie Flex en Snelle zijn namelijk ook op de plaat te horen. Eerder deze week moest de rapper een optreden in Suriname afzeggen omdat er een aanslag op zijn leven beraamd zou zijn. Frenna bracht in 2019 nog een 'Deluxe'-editie van zijn naar zichzelf vernoemde album Francis uit.

Demi Lovato - I Love Me

Demi Lovato heeft een zware periode achter de rug, waarin ze na een drugsoverdosis in het ziekenhuis belandde en aan een eetstoornis leed. De zangeres maakte tijdens de Grammy's van eerder dit jaar haar rentree met het gevoelige nummer Anyone over deze periode. Nu brengt ze I Love Me uit. Het lied gaat over haar wens om van zichzelf te houden en niet langer haar eigen grootste criticus te zijn.

Chef'Special - Maybe This Is Love

Chef'Special brengt hun vierde album Unfold uit. Het is het eerste album waarvoor ze niet met externe producenten samenwerkten, maar alles zelf deden. Zanger Joshua Nolet vertelt in gesprek met NU.nl dat de band wilde gaan voor een echte bandsound, maar wel met popmuziek zoals dat in 2020 klinkt. Dit is meteen hoorbaar op het swingende lied Maybe This Is Love. Chef'Special treedt in december op in AFAS Live (Amsterdam), Ahoy (Rotterdam) en het Klokgebouw (Eindhoven).

Celine Cairo - Found A Light

Singer-songwriter Celine Cairo ziet haar nieuwe single Found A Light als een nieuw hoofdstuk. Ze schreef het verstilde gitaarliedje alleen en nam het op in Studio 150, in een kerk in Amsterdam. De 29-jarige Amsterdamse bracht haar debuutalbum Free Fall in 2016 uit en vorig jaar volgde de EP Siren Song. Met haar tour Birds of Paradise, waarin ze zowel eigen werk als liedjes van de zangeressen die haar inspireerden ten gehore brengt, reist ze momenteel door het land. Op 19 mei staat ze in het Concertgebouw in Amsterdam.

