Monique Klemann merkt dat artiesten in Nederland tegenwoordig steeds minder kansen krijgen. Volgens de Loïs Lane-zangeres is muziek "een dure hobby aan het worden", vertelt ze vrijdag in De Telegraaf.

"In Nederland is niet echt een markt voor artiesten die al wat langer meedraaien", vertelt Klemann, die dit jaar met haar zus Suzanne het 35-jarig bestaan van Loïs Lane viert. "Los van de clubtour vanwege het jubileum dadelijk, treden we met Loïs Lane zo'n twee keer per maand op, waarbij we er soms echt voor moeten knokken, ook voor ons geld."

De dalende overheidssteun leidt volgens Klemann (54) tot problemen in haar vakgebied. "De subsidies waarmee wij vroeger in clubs konden spelen en zo de jeugd bereiken zijn ook weg, dus ik zou kinderen liever niet naar het conservatorium zien gaan. Je kunt beter een beroep kiezen met een normaal salaris."

De zangeres ziet intussen ook in dat de grilligheid van haar vak "precies is wat muziek zo gaaf maakt". Klemann: "Het komt erop neer dat je in dit vak maar wat doet. Ook The Beatles deden maar wat. Die hadden het van tevoren ook niet allemaal bedacht hoor. Ze hielden gewoon van muziek maken. Nou, ik ook!"

Het muziekduo Loïs Lane scoorde in de jaren tachtig en negentig hits met platen als It's the First Time, Fortune Fairytales en Tonight. In 2002 stonden de zussen nog in de Top 40 met When I'm With You. Monique Klemann houdt er sinds 2006 ook een solocarrière op na.