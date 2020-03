Ben Liebrand wordt dit jaar bekroond met de Gouden Harp tijdens de Buma Awards. De 59-jarige dj krijgt de prijs voor zijn rol in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

"Een prachtig stukje erkenning", reageert Liebrand vanuit zijn woonplaats nabij het Canadese Calgary. "Ik kreeg het nieuws over de Gouden Harp te horen van mijn goede vriend Armin van Buuren. Dat vond ik eerlijk gezegd al bijna even mooi als het winnen zelf."

Liebrand is sinds de jaren tachtig actief als dj, die met name bekend is door zijn mixcompilaties. Hij was jarenlang verbonden aan Radio Veronica, maar zijn werk is inmiddels te horen via Radio10.

"Ik kan me nog steeds drie weken storten op een mix die alleen op de radio te horen is", vertelt Liebrand. "Ik blijf het zien als een hobby waar ik mijn werk van heb gemaakt."

Frank Helmink, managing director Buma Cultuur, roemt Liebrands pioniersrol in de elektronische muziek. "Vraag het een willekeurige Nederlandse dj en hij of zij zal Bens mixen als startpunt van zijn of haar liefde voor muziek en muziek maken noemen."

De Gouden Harp werd in 2019 uitgereikt aan Pinkpop-organisator Jan Smeets en oud-Mojo-directeur Leon Ramakers. In eerdere edities van de Buma Awards werden onder meer Edwin Evers en Frans Bauer bekroond.